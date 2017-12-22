Возможный визит Трампа в Украину не следует ожидать в краткосрочной перспективе - Чалый

Возможный визит президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Украину не следует ожидать в краткосрочной перспективе.

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Об этом посол Украины в США Валерий Чалый сказал в эфире телеканала "112 Украина" во время включения из Вашингтона. Дипломат сказал, что у Украины и США нет никаких проблем относительно проведения встреч на высшем уровне.

"Визит главы Соединенных Штатов - это, очевидно, важное событие. Я не думаю, что это произойдет так слишком скоро, потому что есть логика организации визитов", - сказал посол.

Он напомнил, что уже был организован в Украину визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. "Сейчас мы работаем над визитом руководителя энергетического ведомства Рика Перри. И, очевидно, должна быть логика и дальнейшая. Также приглашение отправлено вице-президенту Майку Пенсу", - сказал Чалый.

"Поэтому, мы конечно будем работать над этим (визитом Трампа в Украину - УНИАН), но я пока не вижу каких-то сигналов, чтобы сказать вам, что вот сейчас, или в следующем году, это точно произойдет", - сказал Чалый.

По его словам, визиту Трампа в Украину должна предшествовать очень серьезная подготовительная работа с двух сторон.

Также дипломат напомнил о недавнем визите в Украину помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Веса Митчелла, с которым наладились очень продуктивные и конструктивные контакты.

"Он приятно удивлен своим визитом в Украину, встречами с президентом, премьером, министром иностранных дел. Мы говорим о стратегическом партнерстве. Мы говорим о механизмах этого стратегического партнерства, и, как уже возможно, таким шагом - свидетельством наших всех этих успехов может быть и ответный визит президента США. Я думаю, что он, скорее, произойдет не в ближайшие месяцы, это точно, а как это будет дальше - зависит от нашего уровня взаимоотношений с Соединенными Штатами, и, главное от того, как Соединенные Штаты будут видеть Украину в своей стратегии", - отметил Чалый.

В этой связи он сказал, что у США есть много приоритетов, среди которых Северная Корея и Ближний Восток.

"В только что принятой Стратегии национальной безопасности есть четкая фиксация позиции по важности противодействия агрессии Российской Федерации против Украины, это то, что дает нам повод говорить о будущих успехах", - сказал Чалый.