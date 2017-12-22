Ребенок на вилах и головы на кольях: нардепов возмутил новый польский памятник (фото)

Сопредседатели депутатской группы по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий и Оксана Юринец высказались относительно нового памятника жертвам Волынской трагедии, который был презентован на днях.

Свой взгляд на это они изложили в совместном заявлении народных депутатов, передает ТСН.

В нем говорится о том, что инициативу установки скандального памятника жертвам Волынской трагедии в Национальном парке памяти в Торуне депутаты расценивают "как сознательную политическую провокацию с целью унизить достоинство украинского народа, углубить раздор и окончательно уничтожить положительные результаты примирения между нашими народами".

"Нас особенно возмущает неприкрытый провокационный характер этой инициативы. Несколько недель назад было предложено отметить Институтом Памяти и идентичности украинцев, которые спасали поляков во время Второй мировой войны. Сейчас стало понятным, что эта якобы благородная инициатива, имеет целью прикрыть установления упомянутого памятника", - считают депутаты.

"Для нас является очевидным то, что такие инициативы - это все элементы гибридной войны против Украины и всего украинского народа, которая годами ведется в Польше украинофобскими силами и русской V колонной", - добавили представители власти.

И обратились ко всем, кто имеет влияние на ситуацию, противодействовать установлению скандального монумента.

Как сообщал УНИАН, в Польше представили новый памятник Волынской трагедии, вид которого возмутил экспертов по украинско-польским отношениям.

Композиционно монумент изображает стилизованного орла, в котором размещен крест с ребенком, нанизанным на вилы. Отдельные элементы ограждения памятника стилизованные под пламя огня, из которого торчат отрубленные и насаженные на колья головы жертв трагедии. На памятнике написаны названия населенных пунктов Волыни, где погибли поляки, а также указаны годы 1942 - 1947.