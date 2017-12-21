Саакашвили прокомментировал информацию о наличии голландской визы (видео)

Экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что ему не нужна голландская виза.

Он отметил, что у него есть предложение о гражданстве, передает NewsOne.

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"Мне не нужна голландская виза. Я все эти месяцы пока я в Украине — я уже был на Западе, в любой момент мог выехать в любую европейскую страну. У меня есть предложение о гражданстве - не визе, а гражданстве - от нескольких европейских стран, по крайней мере, от их ведущих политиков. У меня есть автоматическое право на голландское гражданство, потому что моя семья из Голландии. У меня есть приглашения на работу в Америку и в несколько стран Европы. Эта проблема у меня не стоит", — заявил Саакашвили.

При этом опальный политик не подтвердил и не опроверг слова журналиста о наличии у него голландской визы.

"У меня нет заграничного, у меня нет ни одного полноценного паспорта. Если б у меня был украинский паспорт — его спокойно признавали бы в Европе. Любая европейская страна меня пустит, и это ни для кого не секрет", — убежден лидер "Руху новых сил".

Как сообщали СМИ, Нидерланды удовлетворили запрос лидера "Руху новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на получение визы.