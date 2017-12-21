Саакашвили получил визу Нидерландов - СМИ

Нидерланды удовлетворили запрос лидера "Руху новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на получение визы.

Об этом сообщила газета De Telegraaf, ссылаясь на источники в Министерстве безопасности и юстиции Нидерландов.

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Отмечается, что виза выдана на основании "воссоединения с семьей", поскольку Саакашвили женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс.

Сообщается, что Саакашвили получил визу через посольство королевства в Киеве.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили на прошлой неделе получил пакет документов для выезда в Нидерланды.