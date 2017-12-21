"Палец в целлофановый кулечек": Турчинов пошутил по поводу снятия отпечатков у россиян

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пошутил по поводу снятия отпечатков пальцев у россиян при въезде в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, во время презентации в аэропорту «Киев» системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства Турчинов сказал, что для российских граждан никакого облегченного пересечения границы с Украиной не будет.

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«Обязательно пальцы будут прикладываться, будут проверяться все, тотально, кто подпадает под решение СНБО», - подчеркнул он.

«В первую очередь мы начали оборудование этими техническими средствами (системой фиксации биометрических данных - УНИАН) пропускных пунктов на российско-украинской границе. Это для нас приоритет», - подчеркнул Турчинов.

Также он пошутил по поводу снятия отпечатков пальцев у россиян при въезде в Украину. «Никаких исключений для российских граждан не будет. Это принципиально... Когда сканер вдруг не будет работать - тогда палец в целлофановый кулечек и туда, где он хорошо работает. Это шутка», - сказал Турчинов.