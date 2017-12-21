Во время предвыборной кампании Путина возможна активизация конфликта на Донбассе - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключает активизации боевых действий и усиления военных провокаций на Донбассе во время предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сообщил сегодня в аэропорту «Киев» во время презентации системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.

«Никаких реальных причин для прекращения работы российских представителей в СЦКК не существует. Причины исключительно политические, причины исключительно провокационные - это избирательная кампания Путина, во время которой мы не исключаем усиления военных провокаций и активизации военных действий. Для этого они отводят своих офицеров от линии разграничения (представителей России с СЦКК - УНИАН) и это реально проблема», - заявил он.

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По словам секретаря СНБО, Вооруженные силы Украины готовы дать отпор любым провокациям агрессора.

«В то же время я считаю, мы найдем механизмы, как помешать этим провокациям. Во всяком случае ВСУ готовы защищать Украину и уступок никаких не будет», - подчеркнул Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК из-за «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительное отношение украинских военнослужащих» к российским военным. В МИД Украины считают, что это решение РФ существенно подрывает Минские соглашения.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что заявления РФ о якобы пренебрежительном отношении украинских военнослужащих к российским коллегам в СЦКК не соответствуют действительности.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что СЦКК играет важную роль в выполнении Минских соглашений и обеспечении безопасности наблюдателей миссии. Также в СММ ОБСЕ заявили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.

20 декабря представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук сообщил, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях.

«Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях. Это утверждение положения о СЦКК, их статусе, гарантиях безопасности и т.д.», - подчеркнул Марчук.