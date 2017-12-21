Саакашвили подал в суд на Минюст из-за экстрадиционной проверки

Экс-председатель Одесской ОГА, лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили подал иск к Министерству юстиции Украины о признании незаконной экстрадиционной проверки в отношении него. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

«Михеил Саакашвили подал отдельный иск к Министерству юстиции вчера, в прокуратуру города Киева, где суд просит признать незаконными действия Министерства юстиции относительно такой проверки», - заявил он.

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По его словам, такой иск был подан, в частности, потому, что Украина уже дважды отказывала Грузии в экстрадиции Саакашвили.

Также, по мнению адвоката, такая экстрадиционная проверка может быть завершена в конце этого месяца в связи с завершением предусмотренных законодательством сроков.

«Мы считаем, что инициирование опять же начала и продолжения этой так называемой экстрадиционной проверки, а мы получили на наши запросы ответы от Министерства юстиции и от Генеральной прокуратуры, что да, действительно такая процедура начата в конце октября. Она согласно УПК должна длиться 60 дней и по нашей информации, которую мы получили несколько дней назад, эта экстрадиционная проверка скорее всего будет завершена до конца этого месяца. А это значит, что мы не можем спрогнозировать законность принятых решений постановления об экстрадиции и считаем, что сама процедура экстрадиции является незаконной», - сказал Чернолуцкий.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили на прошлой неделе получил пакет документов для выезда в Нидерланды.