Запад не поддался "усталости от Украины", потому что уже слишком много связано с ней - СМИ

"Время называть лопату лопатой" в Украине", - пишет Financial Times, отмечая, что реформы, которые начались после Майдана 2014 года, сейчас находятся в стагнации, передает Голос Америки. Политические лидеры номинально заявляют о приверженности реформам, а готовятся к президентским и парламентским выборам 2019 года, говорится в статье.

Читайте такжеВ НАТО назвали три главных приоритета на 2018 год для сближения Украины с НАТО "Укоренившаяся бюрократия" вновь приобретает влияние. Украинское общество потеряло веру в то, что нынешние политики могут создать европейское государство, как и обещали.

Эти события являются угрожающими, ведь антикоррупционные реформы должны продолжаться, чтобы это независимое государство процветало. Стабильная Украина является важной для безопасности Центральной и Восточной Европы. Очень печально, что Украина страдает от российской аннексии Крыма в 2014 году и военного вмешательства на Донбассе. Однако, когда Украина отклонится от пути внутренних реформ, она станет более уязвимой для влияния России, менее вероятно, что она будет процветать как независимая страна, говорится в статье.

Эти вызовы известны на Западе. Госсекретарь РексТиллерсон подчеркнул: "Украине нет смысла бороться за свое тело на Донбассе, если она отдает душу коррупции".

Определенным образом странно, что Запад не поддался "усталости от Украины". Очевидно, много уже связано с Украиной, отмечается в статье.

Конечно, нельзя говорить о том, что ничего не было достигнуто. Среди позитивов издание отмечает "реформы ценообразования на газ под руководством премьер-министра Гройсмана", однако, все же отметив, что в сентябре независимый представитель наблюдательного совета "Нафтогаза" ушел в отставку из-за "роста политического вмешательства".

Вдохновляет то, что поддержка США остается незыблемой, а Соглашение об ассоциации Украины с ЕС создает возможности экономического роста, говорится в статье. Западные лидеры не желают договариваться с Россией за спиной Украины.

"Однако, чем больше экономического прогресса достигает Украина, тем больше соблазн для лидеров медлить с преодолением коррупции. Это то, что произошло при Порошенко. Кто бы не победил в 2019 он должен быть достаточно смелым, чтобы идти другим путем. Независимость страны и благосостояние украинского общества требуют именно этого", - отмечает издание.