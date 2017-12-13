Побуждение Украины проводить реформы является приоритетом для Тиллерсона - Госдеп

Украинское правительство сделало многое, но должно исполнить все то, что пообещало - создать антикоррупционный суд и продолжать другие реформы, и правительство США об этом напоминает Киеву в прямых разговорах.

Об этом на слушаниях в Сенатском комитете по вопросам международных отношений сообщили чиновники Государственного департамента, ответственные за сотрудничество с Украиной, пишет Голос Америки.

Сегодня украинское правительство блокирует две большие антикоррупционные инициативы, отступая от своих обещаний имплементировать энергетическую реформу и преследуя НАБУ и Антикоррупционный комитет Верховной Рады.

«Поднимали ли Вы этот вопрос с Порошенко? Или президент, или вице-президент высказывали свои беспокойства президенту Порошенко в отношении ухода от энергетической и антикоррупционной реформ?» - спрашивали сенаторы у чиновников Госдепа.

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Помощник государственного секретаря Весс Митчелл заявил, что это огромный приоритет для госсекретаря Тиллерсона, о чем он говорил неоднократно, добавив, что в этом контексте хочет поаплодировать Верховной Раде и правительству за огромный прогресс в отношении проведения реформ, который был сделан с 2014 года.

"Мы даже не могли и мечтать о таком прогрессе, которого они достигли за такое короткое время. Госсекретарь Тиллерсон сделал это своим приоритетом - побудить украинцев держаться пути реформ", - сказал он.

"Провести реформы не только в более легких отраслях, но внедрить более сложные структурные реформы. И это особенно касается создания антикоррупционного суда и проведения энергетической реформы, в частности в вопросе газовых тарифов. Оба эти действия критически важны для продолжения поступления помощи МВФ. Я неоднократно поднимал эти вопросы с господином Порошенко, Гройсманом, министром Климкиным, господином Парубием и другими. Мы также координируем наше сотрудничество с МВФ, чтобы наши позиции были согласованы", - рассказал помощник государственного секретаря.