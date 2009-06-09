Регионалы уже боятся остаться без работы?
17:20, 09 июня 2009Политика
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Зачем нужны переговоры о "ширке"
Заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ убежден, что не следует ставить точку на создании широкой коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.
По словам А.ЕФРЕМОВА, Партия регионов намерена и в дальнейшем продолжать консультации о коалиции, потому что “в этом заложена суть политической работы”.
«Я считаю, что коалиционные переговоры - это огромный опыт работы, который получили и одна, и другая стороны. Это достаточно положительные моменты, которые мы сегодня имеем», - отметил А.ЕФРЕМОВ.
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