Регионалы уже боятся остаться без работы?

Заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ убежден, что не следует ставить точку на создании широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам А.ЕФРЕМОВА, Партия регионов намерена и в дальнейшем продолжать консультации о коалиции, потому что “в этом заложена суть политической работы”.

«Я считаю, что коалиционные переговоры - это огромный опыт работы, который получили и одна, и другая стороны. Это достаточно положительные моменты, которые мы сегодня имеем», - отметил А.ЕФРЕМОВ.