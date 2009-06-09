Ющенко рассказал, кто не дал Партии регионов и БЮТ осуществить мятеж
Для Президента это было испытание...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что осуществить мятеж Партии регионов и БЮТ не позволили общественность и журналисты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
Президент отметил, что в последние две недели Украина, «в сущности, пережила украинский вариант ГКЧП, когда за спинами людей хотели отнять демократию, соборность и независимость”.
В.ЮЩЕНКО отметил, что это было непростое испытание и для него как Президента, и для каждого гражданина Украины.
В то же время он отметил, что был убежден в том, что такой мятеж не произойдет.
В.ЮЩЕНКО напомнил, что всегда четко заявлял, что не допустит избрания Президента в парламенте.
По его мнению, сорвать эти планы смогли журналисты, которые честно информировали общественность, а также позиция граждан, выступивших против намерений внести изменения в Конституцию, которые разрабатывались БЮТ и Партией регионов.
«Как раз благодаря поведению журналистов и общественности мы не дали осуществить мятеж», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он напомнил, что сегодня планировалось внести изменения в Конституцию, но “это не удалось. Как сказал один из фигурантов: “Все пропало”.
Однако Президент призвал не радоваться этой временной победе, отметив, что решить в корне проблему сможет реформирование системы власти.
Также В.ЮЩЕНКО повторил свою позицию, что соответствующие изменения должны осуществляться прозрачно, публично, с широким обсуждением.