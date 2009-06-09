Ющенко рассказал, кто не дал Партии регионов и БЮТ осуществить мятеж

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что осуществить мятеж Партии регионов и БЮТ не позволили общественность и журналисты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Президент отметил, что в последние две недели Украина, «в сущности, пережила украинский вариант ГКЧП, когда за спинами людей хотели отнять демократию, соборность и независимость”.

В.ЮЩЕНКО отметил, что это было непростое испытание и для него как Президента, и для каждого гражданина Украины.

В то же время он отметил, что был убежден в том, что такой мятеж не произойдет.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что всегда четко заявлял, что не допустит избрания Президента в парламенте.

По его мнению, сорвать эти планы смогли журналисты, которые честно информировали общественность, а также позиция граждан, выступивших против намерений внести изменения в Конституцию, которые разрабатывались БЮТ и Партией регионов.

«Как раз благодаря поведению журналистов и общественности мы не дали осуществить мятеж», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что сегодня планировалось внести изменения в Конституцию, но “это не удалось. Как сказал один из фигурантов: “Все пропало”.

Однако Президент призвал не радоваться этой временной победе, отметив, что решить в корне проблему сможет реформирование системы власти.

Также В.ЮЩЕНКО повторил свою позицию, что соответствующие изменения должны осуществляться прозрачно, публично, с широким обсуждением.