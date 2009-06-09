Провал бюджетной политики маскируют переплатой налогов и сборов в 1,6 раза?

По оценкам Счетной палаты Украины, спад валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в первом квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составил 21,2%.

Об этом говорится в сообщении Счетной палаты, переданном агентству УНИАН.

«Как известно, до сих пор правительством не обнародована оценка реального ВВП. Однако Счетная палата провела свои подсчеты реальной динамики ВВП и совершенно четко заявляет: валовой внутренний продукт Украины уже по итогам первых трех месяцев упал на 21,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», – говорится в сообщении.

Счетная палата отмечает, что экономический спад не мог не сказаться на доходах бюджета, и заявляет, что бюджет-2009 по итогам первого квартала не выполнен ни по доходам, ни по расходам. «Плановые цифры бюджета – и по доходам, и по расходам – устанавливаются бюджетной росписью самого Министерства финансов. По подсчетам Счетной палаты, которые никто не берется опровергнуть, полный провал бюджетной политики скрыт за счет переплаты налогов и сборов в 1,6 раза», – сообщает Счетная палата.

По ее данным, сумма переплат налогов и сборов в первом квартале текущего года составила 13,8 млрд. грн., а сумма невозмещенного налогоплательщикам НДС – почти 15 млрд. грн., но даже с учетом этого запланированные доходы общего фонда не выполнены. При плане 35,4 млрд. грн. поступило 34,5 млрд. грн., или 97,4%.

«Возник следующий инструмент выхода из катастрофического положения – реанимация взаимозачетов. Таких расчетов в первом квартале проведено на 4,6 млрд. грн. Взаиморасчеты сегодня стали применять и по «Нафтогазу Украины», и по Аграрному фонду. В НАКе 5 млрд. грн. в системе продаж переведены на взаимозачеты, на 1 млрд. грн. рассчитались с Аграрным фондом за покупку зерна. Это практика, ведущая в никуда», – подчеркнул председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО.

В Счетной палате уверены, что госбюджет на текущий год требует существенной доработки в части его приведения в соответствие с экономическими реалиями и вызовами мирового финансового кризиса.

Как сообщал УНИАН, по данным Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, ВВП Украины в январе-марте 2009 года упал на 20-23%.

Справка УНИАН. В начале 2009 года Государственный комитет статистики Украины в связи с переходом на международные стандарты отказался от практики публикации ежемесячных данных по расчету ВВП в пользу подачи ежеквартальных отчетов. В то же время, Госкомстат ежемесячно публикует данные относительно динамики отдельных видов экономической деятельности.

С начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Согласно последним предоставленным данным, в апреле т.г. продолжалось незначительное замедление индекса производства базовых отраслей (ИПБО) – до 28,5% (в годовом исчислении) по сравнению с 32% в январе 2009 года. За январь-апрель 2009 ИПБО составил «минус» 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.