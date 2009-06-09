Литвину уже некомфортно в коалиции: я заложил себя в декабре 2008-го

13:48, 09 июня 2009
Политика
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Его заставляют любить рабовладельцев?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что чувствует себя некомфортно в составе нынешней коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, чувствует ли он себя комфортно в ситуации, когда у него за спиной ведутся переговоры.

По словам В.ЛИТВИНА, «сегодня, как никогда, нужно думать о морали, но в украинской политике такие категории не присутствуют». «Комфорта мало», - сказал он, отметив, что на что-нибудь другое и не рассчитывал.

При этом председатель ВР спросил: «А как действовать в этой ситуации?». «Начать визг, взять стопку бумаг и грохнуть ими о стол, грохнуть дверями, чтобы они вылетели с петель, и побежать рассказывать, какой ты хороший, людям?», - спросил он.

«Я заложил себя и подложил руки в декабре 2008 году», - сказал В.ЛИТВИН.

Вместе с тем он выразил убеждение, что переговоры между политическими силами должны проходить публично. По его словам, раньше, «когда были рабы и крепостные, им давали что-нибудь поесть и требовали от них работы, но не требовали от них, чтобы они любили рабовладельцев». «А у нас захотели сделать всю страну рабами и заставить, чтобы вся страна любила своих владельцев, любила как минимум до 2014 года, а по другим расчетам – до 2020 года», - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН считает, что самым легким выходом из ситуации был бы выход из коалиции. По его словам, каждый день перед ним встает «страшный выбор».

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