Надо учесть все выводы Венецианской комиссии по Антикоррупционному суду - ТІ Украина

Transparency International (ТІ) Украина положительно оценивает заявление петра Порошенко о намерении внести в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде, говорится в сообщении организации на странице в соцсети.

Читайте такжеГлава Венецианской комиссии прокомментировал судебную реформу в Украине"Выражаем надежду, что глава государства, реализуя свое право законодательной инициативы, учтет все выводы и рекомендации Венецианской комиссии. В частности, относительно порядка отбора и назначения судей антикоррупционных судов, их вознаграждения, системы самоуправления и возможной ответственности", - говорится в сообщении.

В организации выразили поддержку конструктивным действиям, направленным на завершение формирования в Украине антикоррупционной инфраструктуры. "Надеемся на практические шаги по перестройке института Антикоррупционного суда уже в следующем 2018 году", - отметили в организации.

"Соответствие президентского законопроекта вызовам современности будет оценено ТІ Украина отдельно, после подробного изучения положений документа", - подытожили в организации.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Порошенко анонсировал, что на следующей неделе внесет в Раду законопроект об Антикоррупционном суде. При этом президент сказал, что знает, что большая часть общественности, в том числе и юридической, не поддерживает этот законопроект.