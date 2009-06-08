Затулин отказывается лечиться, пока над ним стоит СБУ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН заявляет, что отказывается от лечения из-за присутствия в больнице Симферополя представителей СБУ.

Об этом УНИАН сообщили в Институте стран СНГ.

«Все время пребывания в Республиканском диагностическом центре в Симферополе, куда я был помещен в прошлую субботу с диагнозом «гипертонический криз», сопровождается назойливым присутствием представителей Службы безопасности Украины и пограничной стражи Украины», - заявил К.ЗАТУЛИН.

По его словам, у входа в его палату постоянно присутствуют от четырех до шести сотрудников СБУ, которые «фактически мешают медикам выполнять их обязанности» и «препятствуют людям, которые хотели бы выразить свое сочувствие».

«У меня впечатление, что я здесь нахожусь в тюрьме, и поскольку ведут себя со мной как с преступником, при этом преступником никем никогда не судимым и не осужденным, то я сегодня, буквально полчаса назад, проинформировал главного врача, который ко мне приходил, о том, что я отказываюсь от принятия лекарств и всякого дальнейшего лечения до тех пор, пока эти унижающие, унизительные процедуры не будут отменены", - заявил К.ЗАТУЛИН.

Как сообщал УНИАН, 6 июня пограничники в аэропорту Симферополя не разрешили К.ЗАТУЛИНУ выйти из самолета, ссылались на запрет СБУ о въезде депутата на территорию Украины. Спустя некоторое время К.ЗАТУЛИН был доставлен в больницу – у него подскочило давление.

К.ЗАТУЛИН прибыл в Крым для участия в фестивале «Великое русское слово».

СБУ в конце июля 2008 года приняла решение о запрете на въезд на территорию Украины К.ЗАТУЛИНУ в течение одного года.