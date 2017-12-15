Удивляет, что "посвящение" новому Верховному суду дает глава Венецианской комиссии - глава КС Литвы Жалимас

Удивительно, что человек, который защищает Россию в вопросе аннексии Крыма, вручает мантии судьям Верховного суда Украины. Так прокомментировал церемонию по случаю начала работы Верховного суда Украины при участии председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.

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«Зачем нам осуждать Конституционный суд Российской Федерации, который в 2014 году освятил аннексию украинского Крыма, если Украина принимает с распростертыми объятиями, оказывая всяческие знаки почета и даже отдавая те церемониальные функции, которые принадлежат высшим должностным лицам Украины, человека, который, по сути, защищает аннексию», - сказал он.

Глава КС Литвы напомнил, что председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио настаивал на обязательном присутствии судей Конституционного суда РФ на четвертом конгрессе Всемирной конференции конституционного правосудия, который состоялся в сентябре текущего года в Вильнюсе, несмотря на то, что судьи КС РФ, поддержав аннексию Крыма, дискредитировали судебную систему, и за это игнорируются коллегами.

По словам Жалимаса, если Украина себя уважает, то вручать мантии судьям Верховного суда должны высокопоставленные украинские чиновники, а не руководитель «вспомогательного органа Совета Европы». «Выполнение протокола по случаю начала работы Верховного суда Украины - это функции украинских высших должностных лиц, а не руководителя Венецианской комиссии. Не представляю себе такого в любой цивилизованной стране», - подытожил судья КС Литвы.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2017 года в Украине заработал новый Верховный суд. Причиной выбора даты 15 декабря стал день основания Верховного суда УНР.