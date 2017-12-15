Порошенко убежден, что Украина победит в борьбе с российским агрессором

14:00, 15 декабря 2017
Политика
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Порошенко подчеркнул, что «в борьбе за независимость Украину поддерживает весь мир».

Петро Порошенко / REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина победит в борьбе с российским агрессором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время церемонии присвоения имени Богдана Хмельницкого отдельному Киевскому полку президента Украины.

«Сегодня наше с вами Государство Украина ведет борьбу за независимость, отражая российскую агрессию. Личный состав отдельного полка президента Украины достойно выполняет определенные задачи на востоке нашего государства», - заявил он.

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По словам президента, более 240 военнослужащих этого полка являются участниками боевых действий. «Дебальцево, Счастье, Попасная, Саур-Могила, Станица Луганская, Мариуполь, Широкино - далеко не полный перечень точек, где военнослужащие полка достойно выполняли задачи по защите Украины», - сказал Порошенко.

По его убеждению, преемственность поколений украинских защитников должна найти свое воплощение в современных Вооруженных силах Украины. «В названиях, на знаменах украинских воинских частей обязательно должны быть имена отважных воинов, которые стояли у истоков украинского войска и прославили его. Это будет вдохновлять современных украинских воинов в борьбе с российским агрессором, в этой борьбе мы обязательно победим», - заявил глава государства.

Как сообщил Порошенко, он принял решение о присвоении имени Богдана Хмельницкого полку президента как одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.

Также Порошенко подчеркнул, что «в борьбе за независимость Украину поддерживает весь мир».

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Теги: #российская агрессия#Порошенко о российской агрессии