"Достойный ответ Москве": Порошенко отреагировал на продление санкций ЕС против России

Президент Украины Петр Порошенко назвал продление Евросоюзом экономических санкций против России достойным ответом ей за невыполнение своих обязательств.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«Важно политическое решение лидеров Евросоюза продлить экономические санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины и нежелание прекратить гибридную агрессию против нашей страны. Достойный ответ Москве за невыполнение своих обязательств и четкий призыв к изменениям в политике Кремля», - написал Порошенко.

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«Благодарен канцлеру Меркель и президенту Макрону как партнерам в «нормандском формате», всем нашим друзьям в ЕС за решительную поддержку Украины и несокрушимое единство и солидарность перед агрессором», - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, лидеры Европейского Союза приняли сегодня политическое решение продлить экономические санкции для России из-за ее агрессии в отношении Украины.

ЕС ввел экономические санкции против РФ 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, которая дестабилизировала ситуацию в Украине. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы и сферу товаров двойного назначения.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Срок действия существующих ограничительных мер истекает 31 января 2018 года.