Агентство по розыску активов получило ІТ-оборудования почти на 2 миллиона

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, получило ІТ-оборудование на сумму почти 2 миллиона гривень.

Об этом сообщили в пресс-службе Представительства Европейского Союза в Украине.

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"Антикоррупционная инициатива ЕС (EUACI) передала Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) ІТ-оборудование на общую сумму 2 млн грн. Это персональные компьютеры, принтеры, серверы, блоки бесперебойного питания, антивирусное программное обеспечение", - говорится в сообщении.

В Представительстве отметили, что за последние 5 месяцев это третья передача ІТ-оборудования Нацагентству. "Всего EUACI передала АРМА ІТ-оборудования на общую сумму почти 3 млн грн", - подчеркивается в сообщении.