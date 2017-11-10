Президент Польши Дуда анонсировал свой визит в Украину

В частности, как пишет издание Nasz Dziennik, президент Польши Анджей Дуда в декабре собирается с визитом в Украину. Дуда рассказал изданию, что хочет посетить могилы поляков в Харькове.

Читайте такжеУкраинские дипломаты пока не получали подтверждения о запрете Вятровичу на въезд в Польшу - ДещицаКроме того, польский президент отметил, что 17 января Польша займет место в Совете Безопасности ООН, где будет рассмотрен вопрос Украины. И визит в Украину послужит тому, чтобы присмотреться к ситуации, которая сложилась на Донбассе.

"Одновременно мы получаем также плохие сигналы от украинской стороны, которые для меня, как президента Польши, неприемлемы. Я не соглашусь с тем, чтобы люди, которые занимают высшие должности в украинской власти, проповедовали мысли, которые фактически являются антипольскими» - подчеркнул президент Дуда, и подтвердил, что поскольку в Польше нет такой проблемы, чтобы политики правительственного лагеря провозглашали антиукраинские лозунги, то Польша имеет право ожидать такого же от Украины".

Другое польское издание Rzeczpospolita приводит комментарий Павела Рожинского, который подчеркивает, что если бы не почти 2 млн украинских работников, то вице-премьер страны Матеуш Моравецкий вынужден был бы немедленно прекратить хвастаться быстрым экономическим ростом, передает Польское радио.

"Строительство, садоводство, рынок аренды квартир или домашних услуг – остановился бы. А, возможно, даже и детей рождалось бы меньше, несмотря на пресловутую финансовую поддержку в размере 500 злотых, потому что элементарно, не хватало бы нянь", - говорит он.

Значение украинцев в экономике Польши будет расти – прогнозирует автор комментария. Он приводит различные примеры, когда вместо того, чтобы облегчать украинцам жизнь в Польше, ее абсурдно усложняют. А будет еще хуже – отмечает публицист издания Rzeczpospolita, – если между нашими странами усилится политическая напряженность связанная с исторической политикой. "Давайте облегчим жизнь украинцам" – призывает издание.

Газеты информируют тоже про инициативу президента Порошенко о заседании консультационного коментуту президентов Польши и Украины с целью остановить дальнейшую эскалацию напряженности между двумя странами – сообщает Gazeta Polska Codziennie.