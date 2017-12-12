Порошенко в Харькове встретится с президентом Польши

Завтра, 13 декабря, в Харькове президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, основной темой переговоров президентов станут стратегические вопросы двустороннего политического сотрудничества, а также усиление взаимодействия в сфере безопасности и обороны, в том числе в контексте противодействия российской агрессии.

Как сообщал УНИАН, по информации канцелярии президента Польши, также во время визита в Харьков Дуда встретится с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представителями Программы развития ООН.

Планируется, что Дуда почтит память убитых НКВД польских солдат, которые похоронены на кладбище жертв тоталитаризма в Харькове.