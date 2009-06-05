Когда в Киеве будет новый мэр?

Председатель Шевченковской райгосадминистрации столицы Виктор ПИЛИПИШИН заявил, что будет баллотироваться на должность киевского городского председателя на местных выборах 2010 года, если такие выборы состоятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПИЛИПИШИН сказал вчера на пресс-конференции, отвечая на вопрос, намерен ли он баллотироваться в мэры.

“Я буду делать все, чтобы как можно скорее эта команда (нынешнее руководство столицы – УНИАН) ушла из киевской власти, и обязательно я и моя команда будем баллотироваться как на мэра города Киева, так и в Киевсовет”, - сказал В.ПИЛИПИШИН.

Он также выразил убеждение, что выборы должны состояться в следующем году.

“У меня также есть информация, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ вместе со своей командой делает все, чтобы в Конституционном Суде была пролонгирована их власть, действующая минимум еще три года в Киеве (ранее об этом заявлял вице-спикер Николай ТОМЕНКО – УНИАН). Но мне кажется, что этого никто не допустит. Даже если это решение будет принято, то у Конституционного Суда будет отсутствовать совесть. Перевыборов у нас в Украине проходит огромное количество, но почему-то никому не пролонгировали за все время срок пребывания в должностях”, - сказал В.ПИЛИПИШИН.

Как сообщал УНИАН, депутаты Киевского городского совета нынешнего созыва обратились в КС с просьбой дать разъяснение относительно срока их деятельности и срока пребывания в должности киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО ввиду внеочередных местных выборов в столице 25 мая 2008 года. При этом очередные выборы состоялись в Киеве в 2006 году.