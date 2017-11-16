Рейтинг украинских лидеров мнений в соцсетях: Вакарчук обогнал Порошенко

В Украине лидеры мнений социальных сетей превратились в особую касту, способную существенно влиять на жизнь страны. Если раньше судьбу Украины решал закрытый круг лиц, в который входило меньше 1% населения страны, то теперь благодаря социальным сетям это активное меньшинство составляет около 20% украинцев, пишет в свежем номере журнал Новое время.

У украинской аудитории соцсетей есть качественная особенность, которая существенно отличает их от приверженцев Facebook и Twitter в других странах. Здесь бал правят не поп-звезды и шоумены, а политически и социально активные граждане, отмечает издание. Тут один пост может начать революцию, успешное блогерство способно дать дорогу в большую политику, а флешмоб возмущенных пользователей - пролоббировать важнейшие реформы в стране.

Новое время составило Топ-50 лидеров мнений, подсчитав их совокупную аудиторию в Facebook и Twitter:

1. Святослав Вакарчук, музыкант (2,134 млн)

2. Петр Порошенко, президент Украины (1,933 млн)

3. Михеил Саакашвили, политик (1,213 млн)

4. Мустафа Найем, нардеп, журналист (1,133 млн)

5. Арсен Аваков, глава МВД (1,061 млн)

6. Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт" (1,014 млн)

7. Евгений Комаровский, детский врач (896 тысяч)

8. Дмитрий Тымчук, нардеп от НФ, координатор ИС (707 тысяч)

9. Виталий Кличко, экс-боксер, мэр Киева (603 тысячи)

10. Олег Ляшко, лидер РПЛ (567 тысяч)

11. Дмитрий Карпачев, психолог, ведущий СТБ (555 тысяч)

12. Анатолий Шарий, видеоблогер (511 тысяч)

13. Виктор Медведчук, политик (496 тысяч)

14. Сергей Лещенко, нардеп, журналист (494 тысяч)

15. Роман Скрыпин, журналист (484 тысячи)

16. Виталий Портников, журналист (478 тысяч)

17. Ицхак Пинтосевич, коуч (468 тысяч)

18. Григорий Mustang Wanted, руфер (448 тысяч)

19. Анатолий Гриценко, политик (395 тысяч)

20. Сергей Притула, шоумен (388 тысяч)

21. Майкл Щур, персонаж-журналист (379 тысяч)

22. Татьяна Даниленко, журналист (362 тысяч)

23. Борис Колесников, журналист (356 тысяч)

24. Павел Климкин, глава МИД (338 тысяч)

25. Александр Турчинов, глава СНБО (334 тысячи)

С 2009 года число украинских пользователей Facebook выросло в 160 раз - с 62 тысяч до 10 млн пользователей, приводит данные Watcher. В других странах у самых популярных личностей в соцсетях больше подписчиков, и среди лидеров мнений меньше политиков.

США:

1. Кэти Пэрри, певица (175,3 млн)

2. Тейлор Свифт, певица (159,6 млн)

3. Барак Обама, экс-президент (151,7 млн)

4. Леди Гага, певица (133,5 млн)

5. Эминем, репер (111,6 млн)

Великобритания:

1. Адель, певица (94,3 млн)

2. Эмма Уотсон, актриса (62,2 млн)

3. Джейсон Стейтем, актер (54,9 млн)

4. Дэвид Бэкхем, футболист (54,4 млн)

5. Гарри Стайлз, певец (46,2 млн)

Польша:

1. Лукас Подольски, футболист (11,3 млн)

2. Роберт Левандовский, футболист (10,2 млн)

3. Войцех Щенсный, футболист (3,4 млн)

4. Якуб Блащиковский, футболист (2,4 млн)

5. Том Свун, диджей (2,1 млн)

Россия:

1. Дмитрий Медведев, глава правительства (6,7 млн)

2. Павел Воля, шоумен (5,3 млн)

3. Иван Ургант, телеведущий (5,1 млн)

4. Катя Клэп, видеоблогер (3,4 млн)

5. Гарик Харламов, шоумен (3,3 млн)

Как сообщал УНИАН, в США Facebook и Twitter ужесточили правила размещения политической рекламы после скандала с предполагаемым российским вмешательством в выборы.