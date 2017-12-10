Митингующие в центре Киева огласили 4 требования к ВР и отправились к СИЗО для поддержки Саакашвили (видео)

Организаторы марша с требованием принятия закона об импичменте объявили 4 требования к Верховной Раде Украины, которая должна их принять с 19 по 22 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы акции призвали граждан в следующее воскресенье также собраться на марш за импичмент.

Представитель партии "Движение новых сил" Ольга Галабала сообщила, что в этом году в период с 19 по 22 декабря состоится последняя сессионная неделя в парламенте. Она заявила, что участники марша за импичмент требуют от парламента принять 4 требования: "Первое требование - это закон об импичменте. Второе требование - это закон об антикоррупционном суде. Третье требование - во втором чтении принять закон о выборах, потому что первое чтение мы отстояли 19 октября. И четвертое требование - это отставка генерального прокурора Юрия Луценко, который в сговоре с Порошенко и другими фактически на прошлой неделе хотел осуществить коррупционный переворот. За это Юрий Луценко, который стал во главе этого процесса, должен уйти прочь", - сказала Галабала.

Также она призвала украинцев во всех областях, начиная с завтрашнего дня, выходить на улицы и проводить митинги возле всех административных учреждений в городах и поселках всей Украины с требованием выполнить озвученные 4 требования.

"В конце нашего митинга мы предлагаем всем желающим пойти в СИЗО СБУ, чтобы нас было много, чтобы Миша услышал, что он там не один", - сказал Сакварелидзе.

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В свою очередь народный депутат Егор Соболев предложил создать комитет национального спасения.

"Я предлагаю создать комитет национального спасения людей ответственных, с хрустальной репутацией, с несокрушимым духом и сердцем, которые от Киева до последнего городка помогут организоваться обществу, которые не позволят нарушать закон, уберегут страну от потрясений в этот ответственный период", - сказал Соболев.

Сейчас активисты двинулись по улице Институтская в направлении Аскольдова переулка, 3-А, где содержится задержанный Саакашвили. Также после митинга у СИЗО организаторы акции намерены пойти к Генеральной прокуратуре с требованием отставки генерального прокурора Юрия Луценко.

Как сообщал УНИАН, утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыск. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, но активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты выбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили.

В тот день генпрокурор Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.

6 декабря стало известно, что Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Вечером 8 декабря Саакашвили задержали и доставили в следственный изолятор СБУ. Как сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, Саакашвили объявил голодовку.