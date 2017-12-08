Внештатный помощник Мосийчука может быть причастным к теракту у Espreso.tv - постановление суда

18:33, 08 декабря 2017
Политика
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Следствие имеет информацию о возможной причастности к теракту возле телеканала Espreso.tv внештатного помощника Мосийчука.

В постановлении суда обнародовали информацию о возможной причастности помощника нардепа / Фото УНИАН

У следствия есть информация о возможной причастности к взрыву возле офиса телеканала Espreso.tv, во время которого пострадал народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук, одного из внештатных помощников-консультантов политика. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева от 10 ноября.

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В частности, в документе сказано, что у следствия есть данные о том, что к совершению преступления может быть причастен один из внештатных помощников-консультантов Мосийчука. Отмечается, что этот человек пользуется номером телефона оператора мобильной связи «Киевстар».

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них народный депутат Украины Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Двое погибли - охранник депутата и проходивший мимо бывший полицейский.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством прокуратуры столицы.

Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука. 26 октября президент Украины Петр Порошенко потребовал от правоохранителей как можно скорее расследовать это дело.

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