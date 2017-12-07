"Венгрия разыгрывает этническую карту во всех соседних странах": эксперты объяснили "языковой скандал" с Украиной

Правительство Венгрии разыгрывает этническую карту во всех соседних странах, поэтому новый закон об образовании Украины подвергся жесткой критике Будапешта, который активно поддерживает своих на украинской территории. Об этом рассказал ужгородский политолог Дмитрий Тужанский, передает "Новое время".

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Пример такой активной поддержки можно увидеть в Берегово, где работает Закарпатский венгерский институт им. Ференца Ракоци II — единственное высшее учебное заведение в Украине с венгерским языком преподавания.

Профессура в основном приезжает из Венгрии, а поддерживают институт деньгами фонды из той же страны — Genius и Agora. Еще один венгерский фонд — Egan — предоставляет кредиты украинским предпринимателям венгерского происхождения: до 300 тыс. грн по льготным ставкам. В целом за три года Egan планирует потратить на эти цели € 100 млн.

Кроме того, за счет венгерских налогоплательщиков их украинским братьям компенсируют затраты на оформление различных документов — например, прав собственности на землю.

Не менее 94 тыс. закарпатцев, по данным госсекретаря Венгрии Арпада Яноша Потапа, уже получили паспорта этой страны. Процедура проста: этнический венгр приезжает в ближайший к Украине райцентр своей исторической родины, подает документы, свидетельствующие об этнической принадлежности, и приносит присягу.

Подобный путь могут пройти и украинцы, если их предки проживали на бывших венгерских землях Закарпатья до 1944 года. Соответствующую справку несложно купить, не имея на нее оснований: тоит она $ 5–8 тыс. А “отбить” потраченные деньги можно, например, поехав на работу в Великобританию, где граждане ЕС могут легально трудоустроиться.

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Именно поэтому закарпатскую общину так взволновал лежащий в Раде законопроект об упрощенной процедуре лишения украинского гражданства лиц с двумя паспортами.

Местная КМКС также финансируется из Венгрии: на ее содержание тратится партия Fidesz пра- вящего премьера Орбана. Венгрия потому и помогает, что ей нужны голоса закарпатских венгров за КМКС.

Кроме того, историческая родина финансирует этнические газеты в Закарпатье, которые много пишут о венгерской политике и помогают жить той повесткой, которой живет эта страна.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", языковые положения которого (ст. 7 по языку образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. 28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил ст. 7 закона "Об образовании" на рассмотрение Венецианской комиссии. Ожидалось, что ее заключения относительно закона будут готовы к декабрю.

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