В ВР предлагают ввести квоты на импорт коксующегося угля

Парламентский комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики предлагает ввести квотирование на импорт коксующегося угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила председатель комитета Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

Она в частности уточнила, что данный вопрос будет рассмотрен сегодня на заседании комитета.

«Считаем необходимым ввести квотирование на импорт коксующейся угольной продукции, потому что металлурги в связи с демпингом стран-импортеров отдают предпочтение закупки угля не украинского, а импортного», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, таким образом создается профицит на рынке.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что комитет сегодня рассмотрит вопрос о возможном введении лицензирования на торговлю угольной продукцией. «Потому что методы государственного регулирования, которые были применены, не дают эффективного результата», - говорит депутат.

«Также будем рассматривать предложения сертификации импортного угля: насколько продукция соответствует тем требованиям, которые существуют на украинских коксохимических заводах», - отметила Н. КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ в апреле заявил о том, что Министерство экономики Украины разработало проект постановления Кабмина о введении квотирования на импорт коксующегося угля.

Министр не уточнил объемы квотирования, отметив только, что его планируется ввести до конца текущего года.

Он также сообщил, что, по данным Госвнешинформа, с начала года в Украину было импортировано 1,235 млн. тонн коксующегося угля.

При этом, отметил министр, цена импортных углей на 40-60% превышает цену угольной продукции, предлагаемой государственными угледобывающими предприятиями.