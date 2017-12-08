Полиция не задерживает Саакашвили из-за ряда юридических процедур - Князев

Полиция не задерживает бывшего главу Одесской ОГА, лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили из-за ряда юридических процедур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил начальник Нацполиции Украины Сергей Князев, отвечая на вопрос, почему Сакашвили не задерживают в то время, когда он свободно выступает на площади Конституции.

«Для этого есть ряд юридических процедур, которые необходимо выполнить. Мы же цивилизованное государство. Это - первое. Второе. Каждый человек имеет право на свое волеизъявление. И третье - основная задача, которую я ставлю перед работниками Национальной полиции, любые действия полицейских должны быть уравновешены и не должна проливаться кровь граждан или нанесение телесных повреждений. Любых методов противостояния мы все должны избегать в ситуациях, если это максимально возможно», - сказал он.

В то же время Князев не уточнил, какие именно юридические процедуры он имеет в виду. А на вопрос, когда задержат Саакашвили, ответил: «Всему свое время».

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Как сообщал УНИАН, 6 декабря стало известно, что Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (двое или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали дверь в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли к Верховной Раде.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения генпрокурора в содействии участникам преступных организаций.