Саакашвили заболел - СМИ

Лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили заболел. Об этом сообщили его соратники в палаточном городке.

О плохом самочувствии Саакашвили передает NewsOne. Сообщается, что его соратники рассказали не на камеру, что экс-президент Грузии заболел.

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Пресс-секретарь партии "Рух нових сил" Марьяна Почтар сказала "Украинской правде", что Саакашвили постоянно находится в палатке.

В то же время, один из лидеров "РНС" Юрий Деревянко сообщил, что не знает, где Саакашвили сейчас: "Я видел его где-то в 12 или в час ночи, когда после эфира я заезжал в палаточный городок. Но я потом уехал, поэтому дальше не знаю".

Как сообщал УНИАН, 6 октября в 18.00 на территории палаточного городка возле Верховной Рады прошло вече Саакашвили и его сторонников.