У Литвина говорят, что кулуарные переговоры не будут освящать

Блок Литвина выступает против кулуарных договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Верховной Рады заместитель руководителя фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

Он отметил, что фракция выступает «за расширение базы ответственности и в парламенте, и в политикуме в целом».

В то же время депутат подчеркнул, что фракция не будет «освящать договоренности, которые делаются в таком режиме (кулуарные договоренности – УНИАН)».

О.ЗАРУБИНСКИЙ подчеркнул, что фракция Блока Литвина выступает за то, что «страна не может делиться на две политических силы, на две системы, на две империи».

Он отметил, что расширение базы ответственности в парламенте - это «вопрос и требование времени».

«Кулуарные договоренности – это удар по расширению такой совместной ответственности», - подчеркнул О.ЗАРУБИНСКИЙ.

По словам депутата, вчерашний день показал, что из 37 вопросов всего 2 были приняты в парламенте силами трех фракций, которые сегодня входят в коалицию, поэтому необходимо, чтобы коалиция была расширена.

При этом он добавил, что «кулуарные договоренности - это не путь к расширению базы ответственности».

О.ЗАРУБИНСКИЙ также заявил, что Блок Литвина выступает против того, чтобы Президент Украины избирался в парламенте.

По его словам, также Блок Литвина не поддерживает увеличения срока полномочий нынешней Верховной Рады.

«Это недемократически и это в значительной степени безнравственно», - подчеркнул О.ЗАРУБИНСКИЙ.