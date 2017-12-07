В НАТО отрицают возобновление контактов с Россией по военной линии

В НАТО отрицают, что альянс возобновил контакты с Россией по военной линии, заявив, что политика обороны и диалога в отношении России остается неизменной.

Как передает корреспондент УНИАН, так разъяснили слова генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберга в штаб-квартире НАТО в четверг.

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«Нет «восстановления» военной коммуникации, поскольку она не была прекращена. Политика НАТО обороны и диалога в отношении России остается неизменной, о чем четко сказал генеральный секретарь», - отметили в штаб-квартире.

Накануне на пресс-конференции Столтенберг сказал следующее: «Я хотел бы отметить, что после долгого периода без использования коммуникаций по военной линии, сейчас эти каналы были использованы, оба - глава Военного комитета и главнокомандующий силами НАТО в Европе - смотрят, как они могут обеспечить, чтобы эти линии функционировали и работали».

Генсек также сообщил, что оба военных имели прямой контакт с начальником генерального штаба вооруженных сил РФ Герасимовым.