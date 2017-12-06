НАТО возобновляет военные контакты с Россией – генсек Столтенберг
Генсек альянса отметил, что инициатива по возобновлению контактов по военной линии была выдвинута в ходе заседания Совета Россия-НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет о возобновлении НАТО контактов с Россией по военным каналам.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, это следует из слов генсека, которые он сказал на пресс-конференции.
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«После долгого перерыва в использовании контактов по военной линии эти каналы были использованы главой военного комитета (Петр Павел) и главнокомандующим войсками НАТО в Европе (Куртис Скапарротти). Они оба смотрят, как сделать так, чтобы эти каналы функционировали и были на местах», - сказал он.
Генсек отметил, что инициатива (по возобновлению контактов по военной линии) была выдвинута во время заседания Совета Россия-НАТО, и она должно привести «к конкретному процессу, в ходе которого мы можем договориться о мерах по усилению безопасности в воздухе над Балтийским морем».
Также, по словам Столтенберга, важно, чтобы стороны информировали друг друга об учениях, потому что это «помогает прозрачности, предсказуемости, потому что, когда больше военной деятельности, риски увеличиваются, и важно предотвратить несчастные случаи».
При этом Столтенберг напомнил, что уже состоялась встреча обоих военных с российским начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым.
Генсек Альянса подчеркнул, что подход к РФ «оборона и диалог», а не «оборона или диалог» был утвержден на саммите в Варшаве.
«Этот подход является эффективным и поддерживается всеми союзниками», - отметил он.
Столтенберг сообщил, что в этом отношении есть результаты относительно диалога.
«Важно помнить, что два года не было заседания Совета Россия-НАТО, но с весны 2016 года мы провели шесть заседаний. Поднимать сложные вопросы, например, по Украине, важно, потому что во времена высокого напряжения, и это даже еще больше важно, чтобы мы встречались и говорили с Россией по поводу ее агрессивных действий в Украине», - сказал генсек НАТО.