Саакашвили в сопровождении охранников и жены и тысяча долларов от какой-то женщины: как прошло вече возле Рады (видео)

Митингующие остались на ночь в палаточном городке возле Верховной Рады Украины. Сторонники экс-президента Грузии Михеила Саакашвили готовились к возможным новым попыткам разогнать протестную акцию.

Сам Саакашвили прибыл на вечернее вече с получасовым опозданием в сопровождении охранников и жены, передает ТСН.

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Вместо громких политических заявлений он начал оправдываться по обвинениям в сотрудничестве с олигархом Курченко и российском финансировании своей деятельности. В течение его выступления на сцену несколько раз демонстративно передавали пакеты с продуктами и деньги.

"В течение целого дня люди несли деньги. Сегодня пришла женщина – в этой сумке принесла тысячу долларов", - объявил лидер акции.

Его слушали от 700 до 1000 сторонников. Рядом дежурили правоохранители и пожарные. Участники акции подчеркнули, что остаются ночевать в палатках, как будто и сам Саакашвили, который после выступления ушел со сцены.

Активисты в течение дня готовили территорию к возможным атакам со стороны правоохранителей. И подчеркивали, что их политическая активность носит мирный характер, а на силовиков минувшей ночью нападали не они, а неизвестные провокаторы.