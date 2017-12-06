Саакашвили сидит в палатке под охраной (фото)

Утром 6 декабря в палаточном городке "Руху нових сил" возле Верховной Рады ситуация довольно спокойная, в одной из палаток находится лидер партии Михеил Саакашвили.

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Сам экс-президент Грузии не очень охотно общается с прессой, передает ТСН.uа.

На вопрос, допускает ли он, что его сегодня могут задержать, сказал: "Я не отвечаю на гипотетические вопросы".

Сейчас Саакашвили находится в одной из палаток, которую охраняют трое людей.

Одновременно в палаточном городке батальона "Донбасс", который расположен на проезжей части улицы Грушевского, активисты стянули шины, однако активных действий не заметно.

Ситуацию контролируют несколько сотен правоохранителей, которые окружили здание Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, в Мариинском парке на рассвете произошла попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили.

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Представителей правоохранительных органов было около сотни. Протестующие начали защищаться от правоохранителей петардами. Последние применили слезоточивый газ и повалили забор.

В ответ люди начали бить их деревянными и металлическими брусками - правоохранители отступили.