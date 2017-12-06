В Украину не пустили грузинских журналистов

Украинские пограничники сегодня отказали во въезде в страну трем журналистам грузинского Первого телеканала. Об этом сообщает "Первый канал Грузии".

Как сообщается, журналистов задержали на несколько часов в аэропорту, а затем объявили об отказе во въезде.

Отмечается, что во въезде в Украину было отказано трем сотрудникам телеканала - журналисту Саломеи Кокиашвили оператору Зазе Шуквани и инженеру Левану Гулбани.

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"Украинская сторона объяснила недопуск представителей СМИ мерами безопасности, хотя официальных комментариев от МИД не поступало", - отметили в посольстве Грузии в Украине, передает Liga.net.

Издание "Грузия онлайн" также сообщает, что 5 декабря в Украину не пустили журналистов двух ведущих каналов Грузии. Среди них корреспондент европейского бюро телекомпании Рустави 2 Тамар Нуцубидзе и корреспондент канала ТВ Пирвели Вахо Саная.

Ранее сообщалось, что 16 ноября журналиста грузинского телеканала "Рустави-2" Тамаза Шашвишвили задержали силой и 17 ноября депортированы в Грузию. Задержание журналиста произошло в квартире, которую он арендовал в Киеве.