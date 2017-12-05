В Минске представители Украины, России, ОБСЕ и боевиков согласовывают процедуру обмена заложников

В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщал УНИАН, по итогам предыдущего заседания в Минске, которое состоялось 29 ноября, Олифер сообщила, что в Минске Трехсторонняя контактная группа, в состав которой входят представители Украины, России и ОБСЕ, и представители контролируемых Россией боевиков готовы согласовать в кратчайшие сроки процедуру и дату обмена заложников.

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Ранее Виктор Медведчук, который является одним из представителей Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ, заявил, что украинская сторона настроена до рождественских и новогодних праздников осуществить первый этап обмена пленными по формуле "306 на 74".

Также в Минске украинская сторона выразила возмущение непосредственным участием РФ в смене главаря боевиков в Луганске и проинформировала ОБСЕ об обнаружении в Гладосовом российских мин, которых нет на вооружении ВСУ.

Член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что боевики начали требовать открытия КПВВ в Счастье для открытие контрольного пункта в Золотом.