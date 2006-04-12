Черномырдин побывает в Чернигове

14 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН посетит Чернигов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Посольства России в Украине, программой визита предусмотрена встреча с председателем Черниговской облгосадминистрации Николаем ЛАВРИКОМ, во время которой будут обсуждаться предложения по инвестиционным проектам в экономику Черниговской области.

В областном музыкально-драматическом театре им. Т.Г.Шевченко В.ЧЕРНОМЫРДИН вручит именные стипендии Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Украине студентам Украинско-Российского института. Здесь же состоятся торжественное собрание и концерт по случаю 10-летия этого черниговского вуза.