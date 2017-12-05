Парасюк-разбойник: депутат в суде ударил одного полицейского и повредил технику другому (видео)

В Мариуполе в суде народный депутат избил полицейского, открыто уголовное производство.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, 4 декабря в Мариуполе после окончания заседания Апелляционного суда Донецкой области по изменению меры пресечения двум экс-добровольцам АТО, подозреваемым в разбойном нападении, и оглашения решения судей народный депутат ударил одного полицейского и повредил технику другому.

Оба правоохранителя выполняли в суде служебные обязанности и осуществляли видеосъемку судебного заседания с целью фиксации возможных нарушений общественного порядка.

События с участием народного депутата зафиксированы на видео. Сотрудник полиции обратился в больницу, где ему были диагностированы сотрясение головного мозга и ушиб.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

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В свою очередь активист, журналист Андрей Дзиндзя в Facebook написал, что полицейского на заседании суда в Мариуполе избил внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.

«Жесть!!! Нардеп Парасюк снова избил человека, на этот раз его жертвой стал полицейский в г. Мариуполе!!!» - отметил журналист.

Также он разместил соответствующее видео, однако лица мужчины, который бьет полицейского, не видно.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября полиция задержала второго командира батальона «Донбасс», представителя «Штаба блокады торговли с оккупантами» Анатолия Виногродского и добровольца батальона «ОУН» Леонида Литвиненко, которые подозреваются в совершении в июле т.г. разбойного нападения на охранника частного сельхозпредприятия в Кировоградской области.

В тот же день суд в Мариуполе постановил арестовать на 60 суток мужчину, который подозревается в похищении в 2014 году бойца батальона «Донбасс» и других уголовных правонарушениях. Подозреваемый был задержан 24 ноября в Киеве. По данным активистов, речь шла о ветеране батальона "Донбасс" Александре Новикове с позывным "Хаммер".

В движении «Визволення» заявляли, что все трое задержанных организовывали акцию протеста возле Верховной Рады, которая началась 17 октября.

27 ноября суд в Мариуполе избрал Литвиненко и Виногродскому меру пресечения в виде двух месяцев ареста.

4 декабря апелляционный суд в Мариуполе изменил меру пресечения Виногродскому с содержания под стражей на домашний арест. При этом он должен жить в Мариуполе.

В тот же день апелляционный суд оставил Литвиненко под стражей.