Путин снова отложил визит к Ющенко
18:18, 14 ноября 2006Политика
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Росссия работает над организацией
Визит президента России Владимира Путина в Украину может состояться в второй половине декабря, сообщил "РИА Новости" помощник президента России Сергей Приходько.
"Мы работаем над реализацией приглашения Владимиру Путину и организацией его визита в Украину. Скорее всего, это (визит) состоится во второй половине декабря", - сказал Приходько, отвечая на вопрос журналистов.
Раньше планировалось, что визит состоится в начале декабря.
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