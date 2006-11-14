Путин снова отложил визит к Ющенко

18:18, 14 ноября 2006
Политика
657 0

Росссия работает над организацией

Визит президента России Владимира Путина в Украину может состояться в второй половине декабря, сообщил "РИА Новости" помощник президента России  Сергей Приходько.

"Мы работаем над реализацией приглашения Владимиру Путину и организацией его визита в Украину. Скорее всего, это (визит) состоится во второй половине декабря", - сказал Приходько, отвечая на вопрос журналистов.

Раньше планировалось, что визит состоится в начале декабря.

Украинская правда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter