Кличко: Рада должна ускорить принятие законов, нацеленных на развитие местного самоуправления

Верховная Рада украины должна безотлагательно принять пакет законов, которые должны обеспечить дальнейшее развитие местного самоуправления. Об этом заявил мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко во время торжественного заседания комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления по случаю Дня местного самоуправления.

Кличко отметил, что за три последних года в сфере муниципального управления произошли значительные изменения. В частности, проведен первый этап бюджетной децентрализации, происходит децентрализация в сфере предоставления административных услуг и градостроительства. Кроме того, добавил он, города внедряют инновационные технологии в управлении. «И Киев в этом играет первую скрипку. Мы готовы делиться нашим положительным опытом и делаем это», - подчеркнул мэр столицы.

Вместе с тем, напомнил Виталий Кличко, в парламенте находится ряд законопроектов, принятие которых крайне необходимо.

«Если будут сильные общины - будет сильное государство», - подчеркнул Виталий Кличко. В частности, по его словам, Верховная Рада должна принять разработанный при активном участии Ассоциации городов Украины проект нового закона «О службе в органах местного самоуправления».

Кроме того, подчеркнул Виталий Кличко, органы местного самоуправления ожидают принятия закона, который позволит навести порядок с парковкой. “Я неоднократно заявлял, что местная власть должна иметь право эвакуировать машины, которые припаркованы где угодно, штрафовать безответственных водителей и направлять средства на развитие города», - сказал мэр Киева.

Виталий Кличко выразил надежду, что парламент наконец-таки примет в целом соответствующий проект закона, рассмотрение которого запланирован на этой пленарной неделе. «Это важно не для Кличко. Это важно для государства. Мы сможем положить конец хаосу с парковкой на улицах наших городов», - подчеркнул председатель АГУ.

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Кроме того, добавил он, это даст возможность получить дополнительные поступления в местные бюджеты и привлечь инвестиции для развития парковочной сферы.

Виталий Кличко также подчеркнул, что органы местного самоуправления ожидают принятия закона по обращению с твердыми бытовыми отходами. И подчеркнул, что муниципалитеты без законодательных изменений, которые будут стимулировать внедрение новейших технологий утилизации мусора, не смогут самостоятельно решить эти проблемы.

По словам Киевского городского головы, новый толчок реформе также должно дать принятие законопроекта 6466, который разблокирует укрупнение территориальных общин городов областного значения. “Уверен, что показателем успешности реформы является не количество созданных новых муниципалитетов, а их способность эффективно решать вопросы местного значения”, - сказал Кличко.

Он также отметил, что сейчас остро стоит вопрос функционирования городских агломераций и здесь важно скоординировать процессы объединения территориальных общин с движением городов к расширению своей территории. По убеждению главы Ассоциации городов, этому надо уделить больше внимания в следующем году и использовать лучший европейский опыт.

Кроме того, добавил он, для усиления роли муниципалитетов в обеспечении законности и правопорядка необходимо наконец принять законопроект о муниципальной страже, который уже подготовлен ко второму чтению в парламенте.

Кличко также затронул вопрос принятия Госбюджета на следующий год. Он выразил надежду, что в окончательном варианте Госбюджета-2018 будут максимально учтены предложения территориальных общин.

«Надеюсь, что во время принятия Госбюджета на 2018 год будет сохранена мотивационная формула выравнивания, социальные льготы не будут переданы на финансирование из местных бюджетов. А доходная база муниципалитетов увеличится и наконец будет решена проблема среднесрочных займов”, - подчеркнул Виталий Кличко.