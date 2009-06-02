Ющенко все еще ждут в Петербурге

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не имеют подтверждения участия в нем президента Украины Виктора Ющенко, заявила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко на организованной РИА Новости видео-пресс-конференции Москва-Петербург-Киев, посвященной проведению в Петербурге ПМЭФ и Всемирного зернового форума.

"Пока подтверждения участия президента Украины в Петербургском форуме нет. Но еще есть время, мы ждем", - ответила Матвиенко на вопрос украинских журналистов, заявивших, что, по их данным, есть информация о решении Ющенко принять участие в ПМЭФ.

29 мая замглавы Секретариата Президента Украины Андрей Гончарук сообщил, что Ющенко получил приглашение от президента России Дмитрия Медведева для участия в Петербургском экономическом форуме 4-6 июня и во Всемирном зерновом форуме 6-7 июня, но не будет участвовать в ПМЭФ. Гончарук пояснил, что российская сторона не предоставила программу участия Ющенко в форумах, а также не дала ответ на предложение об организации в рамках ПМЭФ встреч президентов Украины и России.