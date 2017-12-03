Юрист Зеленского зарегистрировал новую политическую партию "Слуга народа"

В Украине официально зарегистрировали новую политическую партию под названием «Слуга народа». По данным аналитической системы YouControl, руководителем политической партии «Слуга народа» является Баканов Иван Геннадьевич, который является юристом «Квартал 95» с 2013 года, сообщает Громадське.

Напомним, студия «Квартал 95» прекращает работу над сериалом «Сваты», который запретили для показа в Украине из-за запрета въезда актеру Федору Добронравову. Осенью прошлого года Госпогранслужба запретила въезд в Украину двум актерам сериала «Сваты».

Критические заявления шоумена и сценариста "Сватов" Владимира Зеленского по поводу запрета вызвали большой резонанс в соцсетях и СМИ.