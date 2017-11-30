"Кручу, верчу, запутать хочу": Зеленский записал оригинальное обращение после запрета "Сватов"

Руководитель студии "Квартал 95" шоумен Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором оригинально прокомментировал запрет сериала "Сваты". Видео он разместил на своей странице в Facebook.

Шоумен сыграл в наперстки на трех стаканах, которые являются "воплощением" СБУ, Госкино и Минкульта. Зеленский перетасовал между стаканами "Сватов" в виде шарика, а в конце ролика "Сваты" исчезли.

Шоумен заявил, что сначала Служба безопасности Украины «накрыла» «Сватов», потом этот вопрос передали Минкульту, а затем – Госкино. «Вопрос: кто крутит наперстки? Время вышло», – сказал он в конце.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Государственное агентство по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на все сезоны сериала «Сваты», снятого с участием российского актера Федора Добронравова, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

22 ноября стало известно, что СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года российскому актеру Добронравову. "Сотрудники спецслужбы задокументировали, что россиянин неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности поддерживал аннексию Крыма Россией. Правоохранители также зафиксировали многочисленные посещения Добронравовым временно аннексированного полуострова с нарушением порядка, установленного законом Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", - говорилось в сообщении.

28 ноября Министерство культуры Украины внесло Добронравова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства.

Сегодня стало известно, что студия "Квартал 95" прекращает работу над телесериалом "Сваты", трансляция которого накануне была запрещена Нацсоветом.