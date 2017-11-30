Porsche Cayenne и кредит на квартиру: что известно о чиновнице ГМС, из-за которой устроили "подставу" для НАБУ

Первый заместитель главы Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова начиная с должности рядового чиновника в 1999 году, сумела за короткий период времени пройти путь до должности заместителя начальника областного отдела Государственной исполнительной службы.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции (ЦПК).

В дальнейшем Пимахова переехала в Киев, где в 2007 году стала начальником одного из отделов Министерства экологии, а в 2011 возглавила департамент Миграционной службы.

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В 2008 году она взяла в кредит квартиру в Киеве площадью 69 квадратных метров, которая ей обошлась в 1 миллион гривень, что по тогдашнему курсу соответствовало сумме в примерно 200 000 долларов.

Как отмечает ЦПК, этот кредит Пимахова возможно, выплачивает до сих пор. "Подозреваем, что с немалыми трудностями, ведь на шее у Пимаховой два ребенка и муж, который за два года не получил никаких доходов", - пишет ЦПК.

Также семья ездит на автомобиле Porsche Cayenne.

В прлошлом году в декларации Пимаховой появились апартаменты площадью 120 квадратов в элитном ЖК "Изумруд", записанные на родственницу чиновницы (вероятно мать). Но при этом, за весь 2016 год Дина Пимахова заработала 131 тысячу гривень.

"Как при таких доходах содержать семью из 4 человек и заправлять Porsche Cayenne - вопрос риторический", - считают в ЦПК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, в НАБУ заявили, что 29 ноября во время документирования "одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя Государственной миграционной службы оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, который работал под прикрытием".

По информации НАБУ, чиновник миграционной службы неоднократно озвучивала требование о получении "поощрения" в сумме 30 тысяч долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а в дальнейшем - за предоставление вида на жительство на территории Украины.

Также в ведомстве отметили, что с момента начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности "организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ".

В НАБУ высказали убеждение, что "имеет место спланированная диверсия" против работников Бюро и САП, реализованная "СБУ и санкционированная генеральным прокурором Украины".

В свою очередь, первый заместитель председателя ГМС Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ о предложении взятки.

Чиновник сообщила, что мужчина, назвавшийся представителем иностранной компании, вошел к ней в доверие и стал предлагать решить вопрос о содействии незаконной легализации иностранцев. Пимахова утверждает, что отказала мужчине, однако он продолжал предлагать ей решить вопрос, намекая на денежное вознаграждение. Пимахова заявила, что после этого написала заявление в СБУ.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что агенту НАБУ, задержанному при попытке дать взятку, сегодня объявят о подозрении по ст. 370 (провокация взятки) и ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины и высказал мнение, что работники НАБУ совершили провокацию против чиновника миграционной службы.