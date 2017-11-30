В Госдепе не исключают предоставления Украине вооружения

В Соединенных Штатах Америки не исключают возможности предоставления Украине оборонительного вооружения.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науэрт на брифинге в Вашингтоне, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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"Вы спросили о теме предоставления Украине помощи, связанной с летальным оружием. Мы не предоставляли оборонительное вооружение, но мы не исключаем этого тоже. Мы просто не можем сказать больше по этому поводу", - сказала Науэрт.

Как сообщал УНИАН, недавно специальный представитель Госдепартамента по делам Украины Курт Волкер заявил, что США не приняли никакого решения о возможности предоставления оружия Украина.

17 ноября Конгресс Соединенных Штатов Америки направил на подпись президенту США Дональду Трампу одобренный проект закона об оборонном бюджете, который предусматривает предоставление Украине в 2018 году 350 миллионов долларов помощи в сфере безопасности.

Посольство Украины в США подчеркнуло, что "проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в сфере безопасности и обороны. Так, в документ включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненных украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности Воздушных и Военно-морских сил нашего государства".