Сегодня в Минске украинская сторона поднимет вопрос уменьшения числа россиян в СММ ОБСЕ

В белорусской столице Минске 29 ноября запланировано заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как передает Радио Свобода, украинская сторона на встрече в Минске планирует, среди прочего, поднять вопрос уменьшения количества россиян в составе СММ ОБСЕ. Как заявила на днях член гуманитарной подгруппы ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, это связано с недавним случаем, когда наблюдатель миссии здоровался с боевиком поддерживаемой Россией группировки «ЛНР». Обсуждение вопроса об освобождении пленных украинцев останется в центре внимания, сообщала ранее украинская сторона.

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В группировке «ЛНР», как сообщают сайты сепаратистов, ожидают согласования в Минске даты обмена пленными. Вопрос гуманитарной ситуации, обмена пленными, возврат документов лицам, которые были ранее уволены, и совместного поиска лиц, пропавших без вести – на рассмотрении этих вопросов будет настаивать переговорная группа от группировки «ДНР», сообщают сайты донецких боевиков.

Согласно графику, согласованного летом, следующие, кроме сегодняшней встречи, контакты переговорщиков в Минске – 5 и 20 декабря.

Очередной режим прекращения огня должен начать действовать с 25 августа, накануне начала школьного года, и стать постоянным. О первых его нарушениях стороны заявили уже через несколько минут после наступления времени перемирия.

О перемирии в зоне конфликта на Донбассе договаривались уже много раз, до сих пор ни разу режим прекращения огня не удерживался. При этом стороны всякий раз отрицают свою вину в нарушениях и обвиняют противоположную сторону в провокациях.