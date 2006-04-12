Зварич прокомментирует процесс создания коалиции. Брифинг в пресс-центре ”Нашей Украины”
15:40, 12 апреля 2006Политика
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Сегодня в 19.00 в пресс-центре "Нашей Украины" состоится брифинг руководителя юридического департамента "Нашей Украины" Роман ЗВАРИЧА по итогам заседания рабочей группы по созданию коалиции в будущем парламенте.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, брифинг состоится по адресу: ул. Спасская, 37. Телефон для аккредитации – 206-60-77.
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