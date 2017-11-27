Как устранить недополномочия Госбюро расследований

На сегодняшний день можно констатировать, что Государственное бюро расследований (Бюро) в функционально-действующем виде не сформировано и вряд ли что-то изменится в ближайшее время.

Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, Бюро состоит из центрального аппарата, территориальных органов, специальных и оперативных подразделений, ведомств и прочих единиц, которые сводятся воедино и формируют организационную структуру Бюро. Эта структура утверждается директором Бюро по согласованию с Кабинетом министров. Во-вторых, заместители директора Бюро назначаются самим директором в соответствии с представлением внесенным конкурсной комиссией. И, в-третьих, директор Бюро назначается президентом по представлению премьера (на основании представления конкурсной комиссии). И, в настоящий момент, вся эта структура если и есть, то только на бумаге.

Фактически, на сегодня конкурсной комиссией только принято решение по директору Бюро и его заместителям. Таким образом, ни директор, ни его заместители не назначены в установленном законом порядке. А структура Бюро не сформирована и не утверждена.

Генеральный прокурор Украины и утвержденный конкурсной комиссией директор Бюро уже заявили о том, что функционально Бюро будет готово к выполнению своих обязанностей летом 2018 года. Но возникает вопрос: какой орган и как будет расследовать преступления, подследственные Бюро до того, как оно сможет полноценно работать?

Фактически, на сегодня конкурсной комиссией только принято решение по директору Бюро и его заместителям. Таким образом, ни директор, ни его заместители не назначены в установленном законом порядке

Отдельно стоит отметить, что подследственность Бюро распространяется на преступления, совершенные высшими должностными лицами государства, в том числе: руководителем специализированной антикоррупционной прокуратуры, народными депутатами Украины, судьями, сотрудниками правоохранительных органов, Премьер-Министром, директором НАБУ и т.д.

Заключительными и переходными положениями Уголовного процессуального кодекса Украины предусмотрено, что до начала деятельности Бюро, но не позднее пяти лет со дня вступления в силу кодекса (20 ноября 2017 года), досудебное расследование по преступлениям, подследственным Бюро, осуществляется следователями органов прокуратуры. Вместе с тем, после начала деятельности Бюро, либо после 20 ноября 2017 года, уголовные производства, ранее начатые следователями прокуратуры, продолжают ими расследоваться до окончания досудебного расследования, но не дольше двух лет, по истечению которых, на протяжении трех месяцев, передаются в Бюро.

Фактически, открывать уголовные производства после 20 ноября 2017 года формально некому, поскольку Бюро работать не начало, а следователи прокуратуры лишены этих полномочий.

Официальная позиция Генеральной прокуратуры Украины сводится к возможности передачи данной категории дел другим следственным органам (СБУ, Нацполиции, НАБУ) в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 36 УПК Украины. Однако такой подход находится на грани закона и однозначно будет оспариваться стороной защиты, поскольку эта часть статьи 36 УПК предусматривает возможную передачу прокурорами полномочий по расследованию исключительно в случае неэффективных действий следователей органов досудебного расследования, а не отсутствия расследования в принципе. Возможность применения этой нормы была бы уместной в том случае, если бы следователи Бюро проводили хотя бы какие-то, пусть даже неэффективные, следственные действия.

Фактически, открывать уголовные производства после 20 ноября 2017 года формально некому, поскольку Бюро работать не начало

Единственно верным решением сложившейся ситуации является законодательное закрепление пролонгации следственных полномочий следователей органов прокуратуры по делам подследственным Бюро до начала его полноценной работы. В ином случае, создается опасный прецедент, при котором субъекты подследственных Бюро преступлений имеют возможность избегать следствия, уничтожать доказательства, влиять на других участников уголовного производства и, в конечном счете, остаться безнаказанными.

Юрий Гойда, юрист