Нардеп Береза угодил в больницу (фото)

15:18, 27 ноября 2017
Политика
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По словам нардепа, гипертонический криз у него впервые в жизни.

Береза попал в больницу / фото facebook.com/borislav.bereza

У народного депутата Борислава Березы случился гипертонический криз. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Сегодня ни приема граждан, ни эфиров не будет. Приношу извинения всем, кому спутал планы на сегодня и телеканалу ATR, который уже меня анонсировал. Но у меня гипертонический криз. Впервые в жизни", - говорится в сообщении нардепа.

Как сообщал УНИАН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий находится в больнице. Его госпитализировали из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачка давления. Врачи диагностировали хроническое переутомление с тахикардией. 

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