Декларация саммита "Восточного партнерства" согласована - источник

Участники саммита «Восточного партнерства» согласовали заключительную декларацию.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в дипломатических кругах.

"Декларация согласована", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, в ходе переговоров по заключительному документу саммита возникли разногласия, которые могли быть решены только на высшем уровне - на уровне глав государств и правительств.

Как и ожидалось, на полях саммита президент Украины Петр Порошено провел ряд встреч, во время которых, в том числе, обсуждалась заключительная декларация.

Напомним, что сегодня в Брюсселе проходит пятый саммит «Восточного партнерства».