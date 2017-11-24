Декларация саммита "Восточного партнерства" согласована - источник
Во время переговоров относительно итогового документа саммита возникли разногласия.
Участники саммита «Восточного партнерства» согласовали заключительную декларацию.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в дипломатических кругах.
"Декларация согласована", - сказал собеседник агентства.
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Как сообщал УНИАН, в ходе переговоров по заключительному документу саммита возникли разногласия, которые могли быть решены только на высшем уровне - на уровне глав государств и правительств.
Как и ожидалось, на полях саммита президент Украины Петр Порошено провел ряд встреч, во время которых, в том числе, обсуждалась заключительная декларация.
Напомним, что сегодня в Брюсселе проходит пятый саммит «Восточного партнерства».